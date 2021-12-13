Відповідну заяву зробило керівництво Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США. Це трапилось 12 грудня.
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У США заявили про готовність запровадити санкції проти Росії
Голова комітету в закордонних справах Грегорі Мікс та старший республіканець Майкл Маккол заявили, що Конгрес США зі сторони обох партій підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Ми готові працювати з адміністрацією і з нашими трансатлантичними союзниками з тим, щоб стримати подальшу російську агресію проти України, в тому числі шляхом введення нових серйозних санкцій щодо Росії, якщо вона продовжить вдиратися на Україну,
– заявили політики.
Вони також запевнили, що виступають за те, що:
- потрібне постачання додаткової військової техніки Києву, в тому числі вражаючої дії;
- Вашингтону не слід "робити поступок на шкоду Україні або позиціям НАТО на східному фланзі".
До речі, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у випадку агресії Росії у бік України газопровід "Північний потік-2" навряд чи запрацює.
Війська Росії на кордоні з Україною
- Про російські війська біля кордонів України почали говорити американські ЗМІ наприкінці жовтня.
- Тільки згодом це підтвердила Україна. Зокрема міністр оборони Олексій Резніков заявив, що мовиться про понад 93 тисячі осіб військового складу країни-агресора.
- Начальник української розвідки заявив, що українські військові не зможуть відбити повномасштабний наступ Росії без допомоги Заходу. Адже, за його словами, без перекидання резервів не зможе вистояти жодна армія у світі.
- 4 грудня американська преса повідомила, що Кремль планує напад на Україну на початку 2022 року. Мовиться про агресію на декількох фронтах. При цьому кількість російських військових може становити 175 тисяч.
- Після цих заяв Джо Байден проводив переговори з Володимиром Путіним. За їх результатами у Кремлі заявили, що президент США не лякав, але обіцяв фінансову ізоляцію.
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