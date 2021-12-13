Відповідну заяву зробило керівництво Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США. Це трапилось 12 грудня.

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У США заявили про готовність запровадити санкції проти Росії

Голова комітету в закордонних справах Грегорі Мікс та старший республіканець Майкл Маккол заявили, що Конгрес США зі сторони обох партій підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Ми готові працювати з адміністрацією і з нашими трансатлантичними союзниками з тим, щоб стримати подальшу російську агресію проти України, в тому числі шляхом введення нових серйозних санкцій щодо Росії, якщо вона продовжить вдиратися на Україну,

– заявили політики.

Вони також запевнили, що виступають за те, що:

потрібне постачання додаткової військової техніки Києву, в тому числі вражаючої дії;

Вашингтону не слід "робити поступок на шкоду Україні або позиціям НАТО на східному фланзі".

До речі, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у випадку агресії Росії у бік України газопровід "Північний потік-2" навряд чи запрацює.

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