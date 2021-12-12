Розпочинаючи розмову з Байденом, Путін заявив, що хотів би побачитись особисто. Відповідні кадри початку перемовин 7 грудня продемонстрували російські ЗМІ.
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У Росії наголосили, що особливих причин для радості після розмови Джо Байдена та Володимира Путіна немає. Ситуацію у Кремлі назвали серйозною.
Джерело:ТАСС
Розпочинаючи розмову з Байденом, Путін заявив, що хотів би побачитись особисто. Відповідні кадри початку перемовин 7 грудня продемонстрували російські ЗМІ.
До теми Як США можуть "відплатити" Росії та Путіну за ескалацію
Новина доповнюється...