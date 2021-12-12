З цим твердженням керівник держсекретар США Ентоні Блінкен виступив в інтерв'ю американському телеканалу.

Важливо "В разі ескалації Москви – сильна відповідь": Блінкен поспілкувався з очільницею МЗС Німеччини

Блінкен визнав, що трубопровід є важелем впливу на Росію.

Якщо він ("Північний потік-2" – 24 канал) колись і почне функціонувати, дуже важко уявити, що це станеться, якщо Росія відновить агресію проти України, якщо вона знову почне діяти,

– сказав Блінкен.

Він також порадив президенту Путіну враховувати це, коли він ухвалюватиме рішення про наступний крок. Зауважимо, ще днями держсекретар США Ентоні Блінкен мав нагоду поговорити з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Це трапилось під час конференції в Берліні про глобальний мир та безпеку у 21 столітті.

Про що говорили Блінкен та Столтенберг

Столтенберг привітав діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Також він заявив, що сподівається на те, що Росія дотримуватиметься територіальної цілісності України. Посадовець також закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів щодо України.

Зверніть увагу! Глави "Великої сімки" офіційно звернулися до Росії. Вони попередили Кремль, що вторгнення до України матиме серйозні наслідки.

Яка ситуація на кордоні з Україною

Росія стягнула до кордонів України понад 94 тисячі військових. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Москва може піти у наступ у січні 2022 року. Президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна, що рішуче реагуватиме на загрозу для України.

Більше про загрозу російського вторгнення у випуску "PRO новини": дивіться відео