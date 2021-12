Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що зустріч відбулася напередодні саміту G7. Він запланований на 11 – 12 грудня у Великій Британії.

Блінкен та Бербок обговорили такі теми

Агресію Росії проти України;

співпрацю з питань клімату;

пріоритети президентства Німеччини у G7.

Заява Блінкена

Держсекретар США розповів, що привітав Бербок з призначенням на посаду очільниці Міністерства закордонних справ Німеччини. Окрім того, політик наголосив: він сподівається на тісну співпрацю.

З нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати у боротьбі з кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та викликами демократії та прав людини,

– написав Блінкен.

Зауважте! Бербок є активною противницею запуску "Північного потоку-2". Окрім того, політикиня підтримує вступ України в Євросоюз та критикує Росію. Бербок – представниця партії "зелених". За даними організації AVAAZ, саме ця політикиня найчастіше ставала об'єктом брехливих новин від Кремля.

