Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что встреча состоялась накануне саммита G7. Он запланирован на 11 – 12 декабря в Великобритании.
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Блинкен и Бербок обсудили следующие темы
- Агрессию России против Украины;
- сотрудничество по вопросам климата;
- приоритеты президентства Германии в G7.
Заявление Блинкена
Госсекретарь США рассказал, что поздравил Бербок с назначением на пост главы Министерства иностранных дел Германии. Кроме того, политик подчеркнул: он надеется на тесное сотрудничество.
С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и правам человека,
– написал Блинкен.
Блинкен пообщался с Зеленским: смотрите видео
Сообщение Ned Price:
Today, @SecBlinken met with German Foreign Minister
@ABaerbock at the #G7 to discuss Russian aggression toward Ukraine, climate cooperation, and priorities for Germany’s 2022 G7 presidency.