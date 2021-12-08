Генсекретарь НАТО также призвал Россию не нападать на Украину. Это произошло во время конференции в Берлине касательно глобального мира и безопасности в 21 веке.

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Столтенберг призвал Россию не нападать на Украину

Столтенберг приветствовал диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Также он заявил, что надеется на то, что Россия будет придерживаться территориальной целостности Украины.

Мы приветствуем разговор, который состоялся между президентом Байденом и президентом Путиным вчера (речь идет о 7 декабря – 24 канал), и надеемся, что на этот раз Россия не будет использовать военную силу, а уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы Украины,

– заявил генсек НАТО.

Чиновник также призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности относительно своих намерений в отношении Украины.

Генсек НАТО и госсекретарь США говорили об Украине

Переговоры 8 декабря провели Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен. По данным Госдепа США, политики суммировали онлайн-саммит от 7 декабря президентов США и России.

Госсекретарь приветствовал усилия генсека Альянса по повышению осведомленности и единства военно-политического блока, а также высоко оценил организацию встречи министров иностранных дел, которая состоялась 30 ноября – 1 декабря в Латвии,

– говорится в сообщении.

Более того, политики также обсудили варианты ответа НАТО в случае дальнейшей агрессии России против Украины.

Коротко о войсках США у границы Украины

31 октября 2021 года американские СМИ заявили, что Россия скопила войска у границы с Украиной. Это вызвало беспокойство в Европе и США.

Впоследствии разведка сообщила, что Россия стянула к границе с Украиной 94 тысячи российских военных. Также пояснили, что Кремль планирует взять Украину в "кольцо".

На фоне обострения Джо Байден 7 декабря провел двухчасовые переговоры с Владимиром Путиным.

В Белом доме заявили, что военные действия России будут иметь последствия в виде жестких санкций. Президент США подтвердил свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом у Путина заявили, что НАТО якобы пытается "освоить украинскую территорию и наращивает потенциал возле российской границы".

Впоследствии СМИ сообщили – в случае нападения на Украину НАТО предоставит ей авиацию в качестве поддержки. Подробнее о возможном развитии событий и вероятной помощи от Альянса читайте по ссылке.

Финал переговоров Путина и Байдена по Украине – смотрите видео