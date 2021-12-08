Соответствующее решение приняли в Альянсе. Это случилось, по версии СМИ, после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

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В Риге глава МИД встретился для того, чтобы обсудить:

борьбу с накоплением российских войск возле границы Украины;

предотвращение повторения российской оккупации украинских территорий в 2014 году или худшего сценария.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что Альянс един в этом вопросе и ответит России рядом серьезных экономических санкций и дополнительными усилиями для усиления обороны НАТО на восточном фланге. В частности там назвали 4 вероятных сценария развития событий. Первый – вероятный план оккупировать всю Украину. В таком случае в Альянсе назвали вероятный ответ.

Реакция Запада на полномасштабное вторжение может быть жестокой, возможно будет включать предоставление Украине воздушной поддержки, если Украина будет проигрывать битву, даже несмотря на отсутствие обязательств по 5-й статье,

– говорится в сообщении.

Другие три предусматривают в частности:

захват всей береговой линии Украины от Донецка до Молдовы, включая Одессу;

захват береговой линии от Донецка до Крыма вдоль Азовского моря включительно с Мариуполем;

аннексию оккупированного российскими войсками региона Донбасса.

Кроме того, по версии издания, у НАТО есть варианты реакций на каждый из этих сценариев, в частности:

на второй – реакция Запада тоже была бы жесткой, включая более тесные отношения НАТО с неоккупированной частью Украины относительно помощи в защите;

– реакция Запада тоже была бы жесткой, включая относительно помощи в защите; на третий – ожидается сильная реакция со стороны НАТО – вероятны масштабные санкции и поставки оружия Киеву. Однако, вероятно, Запад не будет посылать военную силу для непосредственной поддержки украинских войск, поскольку боевые действия будут происходить не вблизи границ НАТО и преимущественно в русскоязычных районах;

– ожидается сильная реакция со стороны НАТО – Однако, вероятно, Запад не будет посылать военную силу для непосредственной поддержки украинских войск, поскольку боевые действия будут происходить не вблизи границ НАТО и преимущественно в русскоязычных районах; на четвертый – Запад, вероятно, ответит дипломатично, значительно усилив экономические санкции и массовую поставку оружия Украине, но не будет разворачивать своих войска для защиты Украины.

Стоит надеяться, что Владимир Путин примет приглашение Энтони Блинкена в Риге, чтобы возобновить участие в мирном процессе "Минск-2", а не использовать одну из приведенных альтернатив. Мир уже очень опасное место, а российская вооруженная агрессия против Украины сделает его намного опаснее,

– говорится в издании.