Вона прийшла до влади від партії "зелених". Отож, яких поглядів дотримується нова міністерка та які це може мати наслідки у зовнішній політиці країни.

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Анналена Бербок народилась у селі під містом Ганновером у 1980 році. Майбутня політикиня професійно займалась спортом, проте згодом вивчала політологію та міжнародне право в Гамбурзьму університеті та Лондонській школі економіки та політичних наук.

У 25 років вступила в партію "зелених" у Німеччині. Через три роки, у 2008 році стала радницею з зовнішньої політики парламентської фракції. Через рік – співголовою регіонального відділення партії. Згодом політикиня:

у 2018 році – боролась за посаду голови партії. Через розділення голосів, керувала разом з колегою Робертом Хабеком;

у 2021 році – змагалась за посаду канцлерки Німеччини. Спочатку була фавориткою, та програла через скандали. Зокрема й фейкові, які поширювала Росія.

Багато років критикує Кремль

Росіяни хочуть забрати газ із труби в Україні. Мета Путіна – ізолювати Україну. Та Путін не хоче просто дестабілізувати Україну. Він прагне дестабілізації всієї Європи, всіх нас,

– такими були слова Бербок на передвиборчих дебатах.

Політикиня у питанні війни на Донбасі та тимчасової окупації Криму виступає на боці України. Зокрема вона під час передвиборчої кампанії влітку не відкидала можливість військової підтримки для України на відміну від інших кандидатів у канцлери. Проте інший лідер "зелених" Роберт Хабек виступав за надання Україні оборонної зброї.

"Ми відповідальні за Україну. Вона позбулася свого ядерного потенціалу. Інші країни гарантували їй безпеку. Але сталася окупація Криму, потім було вторгнення на схід України... Росія продовжує свої провокації", – говорила Бербок.

Підтримує євроінтеграцію України

Майбутня міністерка вважає, що Україна наразі не може вступити до НАТО через війну на Донбасі. Проте вона пояснювала свою позицію: "Ви не можете зробити третій крок перш, ніж зробите перший, і, звісно, не в ситуації, коли є жорсткий конфлікт із Росією. Вважаю, що варто підтримати Україну в питанні розмінування".

Виступає проти запуску "Північного потоку-2"

Партія "зелених" у Німеччині декларувала під час передвиборчої кампанії, що пріоритетом політичної діяльності буде захист довкілля.

Питання клімату вона розглядає без відриву від зовнішньої політики, адже рішення можуть бути ефективні лише у разі міжнародних зусиль.Саме тому вона проти запуску "Північного потоку-2".

Якщо голос Німеччини у зовнішній політиці зазнає невдачі, зокрема у тому, що стосується напруженості в Україні та Росії, проєкту "Північний потік-2", то Європа буде знищена,

– зазначала політикиня.

Вона аргументувала свою позицію щодо "ПП-2":

по-перше, – суперечить цілям захисту клімату, тому що Німеччині необхідно відмовлятися від традиційних джерел енергії;

по-друге, – робить Німеччину надто залежною від Росії;

по-третє, – Україна опиняється у програші – Київ втратить надходження за транзит газу.

Також вона не називає газопровід, як Кремль, економічним проєктом. Бербок переконана, що це питання міжнародної політики.

"Цей газопровід суперечить геостратегічним інтересам європейців, він чітко спрямований проти України, суперечить європейським цілям із захисту клімату та всім санкціям Євросоюзу проти Росії, тому це абсолютно фатальний проєкт", – вважає політикиня.

Видання Die Zeit схарактеризувало її позицію щодо російського питання: "Лише Бербок зберігає ясне бачення".

Зверніть увагу! Анналена Беркок виступила за "діалог та жорстокість" з Росією та Китаєм. У коаліції мовиться, про "системне суперництво". Політикиня не перший рік критикує Кремль через війну на Донбасі та окупацію Криму. Тому закликає підтримати Україну та пригадала, що: "Послання Москві має бути таким: суверенні держави самі вирішують питання щодо своїх союзів. Сюди також входить перспектива України в ЄС та НАТО".

Фейки Кремля для підірвання довіри до Бербок

Організація AVAAZ повідомила, що саме Бербок найчастіше ставала об'єктом брехливих новин – близько 25%. Пропагандистські ЗМІ та російські боти говорили, що політикиня хоче нібито:

Також пропагандисти використовували її фото з Соросом та склеєну у фоторедакторах еротику. Все вищесказане було неправдою, яка розходилась серед виборців. Пів року факчекери протистояли російській пропаганді та спростовували брехню.

Видання Вloomberg написало, що саме Кремль розгорнув кампанію проти Бербок. Причина – її вважали загрозою інтересам Росії. За даними джерела, близького до російського уряду, Москва була готова піти на все, щоб закрити Бербок шлях до влади.

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