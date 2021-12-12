С этим утверждением руководитель госсекретаря США Энтони Блинкен выступил в интервью американскому телеканалу.
Важно "В случае эскалации Москвы – сильный ответ": Блинкен пообщался с главой МИД Германии
Блинкен признал, что трубопровод – рычаг влияния на Россию.
Если он ("Северный поток-2" – 24 канал) когда-нибудь и начнет функционировать, очень трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновит агрессию против Украины, если она снова начнет действовать,
– сказал Блинкен.
Он также посоветовал президенту Путину учитывать это, когда тот будет принимать решение о следующем шаге. Заметим, еще на днях у госсекретаря США Энтони Блинкена была возможность поговорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Это произошло во время конференции в Берлине о глобальном мире и безопасности в 21 веке.
О чем говорили Блинкен и Столтенберг
Столтенберг приветствовал диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Также он заявил, что надеется на то, что Россия будет соблюдать территориальную целостность Украины. Чиновник также призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности относительно своих намерений по отношению к Украине.
Какая ситуация на границе с Украиной
Россия стянула к границам Украины более 94 тысяч военных. По словам Министра обороны Алексея Резникова, Москва может пойти в наступление в январе 2022 года. Президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина, что будет решительно реагировать на угрозу Украине.
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