Попередньо відомо, що маневри нібито мають тривати з 10 по 20 лютого. Збираються перевірити так звані сили реагування військових.

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Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил Російської Федерації. На даному етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження і висунутися в район виконання завдань,

– написали у повідомленні.

Водночас викликає занепокоєння те, що цю перевірку вони називають раптовою і наголошують, що війська продовжать прибувати.

До навчань мають залучити низку військових частин Східного військового округу збройних сил Росії.

Що відомо про військові навчання Росії та Білорусі

Президент Росії Володимир Путін 29 грудня 2021 року заявляв, що у лютому – березні відбудуться спільні російсько-білоруські навчання. У Мінську запевняли, що співпраця країн у військовій сфері продовжуватиметься.

Водночас Росія почала проводити військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. У них держава-агресорка задіяла близько 3 тисяч військових і важку техніку.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боявся, що українські військові несуть більшу загрозу, ніж військові НАТО. Так звана "загроза нарощення" військ нібито змушувала його провести спільні з Росією навчання.

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