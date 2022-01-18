Попередньо відомо, що маневри нібито мають тривати з 10 по 20 лютого. Збираються перевірити так звані сили реагування військових.

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Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил Російської Федерації. На даному етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження і висунутися в район виконання завдань,
– написали у повідомленні.

Водночас викликає занепокоєння те, що цю перевірку вони називають раптовою і наголошують, що війська продовжать прибувати.

До навчань мають залучити низку військових частин Східного військового округу збройних сил Росії.

Що відомо про військові навчання Росії та Білорусі

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