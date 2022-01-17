Лукашенко боїться, що українські військові несуть більше загрозу, ніж військові НАТО. Так звана "загроза нарощення" військ нібито змушує його провести спільні з Росією навчання. Вони мають відбутися у лютому на західних та південних кордонах Білорусі.
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"Націоналісти-радикали" поблизу Білорусі
Він вперто стверджує, що біля білоруських кордонів стоїть Нацгвардія.
Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще дужче, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни,
– сказав Лукашенко.
Він вчергове маніпулює ситуацією з мігрантами, намагаючись перекласти провину. Лукашенко цинічно заявив, що Україна нарощує війська під виглядом того, що хоче боротися з мігрантами. Тоді почав іронізувати, мовляв, вони туди й у страшному сні не потраплять.
При цьому він згадав про спецоперацію "Полісся", яку проводять біля кордону Білорусі українські прикордонники. Лукашенко побачив, що їх є аж 10 тисяч. Він панічно боїться динаміки так званого нарощування військ.
Що відомо про спецоперацію "Полісся"
- На кордоні України та Білорусі 24 листопада 2021 року розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Її проводять у всіх 5 областях, які межують з Білоруссю: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська.
- Як розповідали у Державній прикордонній службі, спецоперація передбачає заходи для нарощення охорони та захисту нашого кордону. Вона має на меті не допустити міграційної кризи та протидіяти протиправній діяльності.
- Спецоперацію координує Держприкордонслужба. Її проводять спільно з: силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими залученими резервами. Для охорони кордону активно застосовується авіація, дрони, а також технічні засоби спостереження.
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