Лукашенко боїться, що українські військові несуть більше загрозу, ніж військові НАТО. Так звана "загроза нарощення" військ нібито змушує його провести спільні з Росією навчання. Вони мають відбутися у лютому на західних та південних кордонах Білорусі.

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"Націоналісти-радикали" поблизу Білорусі

Він вперто стверджує, що біля білоруських кордонів стоїть Нацгвардія.

Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще дужче, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни,

– сказав Лукашенко.

Він вчергове маніпулює ситуацією з мігрантами, намагаючись перекласти провину. Лукашенко цинічно заявив, що Україна нарощує війська під виглядом того, що хоче боротися з мігрантами. Тоді почав іронізувати, мовляв, вони туди й у страшному сні не потраплять.

При цьому він згадав про спецоперацію "Полісся", яку проводять біля кордону Білорусі українські прикордонники. Лукашенко побачив, що їх є аж 10 тисяч. Він панічно боїться динаміки так званого нарощування військ.

Що відомо про спецоперацію "Полісся"

На кордоні України та Білорусі 24 листопада 2021 року розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Її проводять у всіх 5 областях, які межують з Білоруссю: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська.

Як розповідали у Державній прикордонній службі, спецоперація передбачає заходи для нарощення охорони та захисту нашого кордону. Вона має на меті не допустити міграційної кризи та протидіяти протиправній діяльності.

Спецоперацію координує Держприкордонслужба. Її проводять спільно з: силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими залученими резервами. Для охорони кордону активно застосовується авіація, дрони, а також технічні засоби спостереження.

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