Тренування відбулись під керівництвом Державної прикордонної служби України. У них взяли участь представники відомств Міністерства внутрішніх справ. Залучили також військових з частини 3055 Нацгвардії.

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Силовики вчились стримувати мігрантів

За легендою навчань, працівники Держприкордонслужби отримали інформацію, що на одній з автомобільних доріг на території Білорусі у сторону українського кордону рухаються кілька сотень людей.



На Рівненщині відпрацювали "прорив кордону мігрантами" / Фото МВС України

Про інформацію одразу доповіли у Міжрегіональний координаційний штаб.

Для того, аби зупинити нелегальних мігрантів, одразу залучили групи стримування, перекладачів, перемовників, фахівців повітряного моніторингу, рятувальників та медиків.



У навчаннях взяли участь рятувальники / Фото МВС України

Спецоперація "Полісся": що про неї відомо

Спеціальна прикордонна операція "Полісся" стартувала 23 листопада. Вона проходить у всіх 5 областях, які межують з Білоруссю: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській.

Вже 2 тижні у цих регіонах проводять навчання, аби силовики змогли відпрацювати навички протидії незаконним спробам мігрантів прорватися в Україну.

Як проходить спецоперація: дивіться відео