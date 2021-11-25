У межах масштабних навчань працівники правоохоронних органів відпрацьовують протидію проникненню нелегальних мігрантів з боку Білорусі. За словами заступника голови МВС Євгена Єніна, зусилля, направлені на охорону кордону, нарощуються ледве не кожного дня.

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Крім того, очільники різних відомств налагодили механізми швидкого обміну інформацією між місцевими та центральними органами влади.

Як на Київщині готуються протидіяти мігрантам з Білорусі

У навчаннях "Полісся" взяли участь бійці поліції, державної прикордонної служби, нацгвардії, рятувальники та патрульні. Крім того, до них залучили співробітників Державного агентства з управління зоною відчуження.

Представники різних відомств відпрацьовували злагодженість у своїх діях.

Навчання триватимуть до 4 грудня. Бійці правоохоронних органів відпрацьовуватимуть свою реакцію на різні можливі дії мігрантів.



Ми продовжуємо нарощувати наші зусилля та відпрацьовуємо усі елементи захисту державного кордону. На різних рівнях створені штаби управління, щоб вся інформація максимально оперативно передавалася в центр для прийняття необхідних рішень,

– підкреслив Єнін.

За словами очільника поліції Київщини, ситуація з охороною кордонів регіону ускладнюється тим, що Білорусь межує на території зони відчуження. Протидіяти мігрантам через це нелегко.

Дивіться фото з навчань "Полісся" на території Київської області / Фото поліції Київської області: