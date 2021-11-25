Загалом країна спрямує у Польщу 60 військовослужбовців. Про це повідомив командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем.

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Херем назвав урок міграційної кризи

За словами командувача, естонські військові допомагатимуть будувати й ремонтувати прикордонні загородження, а також підтримуватимуть прикордонників та збройні сили Польщі. Він зауважив, що деякі країни все ще використовують мігрантів як зброю. Ситуація на білорусько-польському кордоні якраз це й ілюструє.

Урок польської кризи полягає в тому, що міграційна зброя, яку Росія використовувала кілька років тому, все ще у руках деяких країн. І ми маємо бути до цього готові,

– пояснив генерал-лейтенант.

Чому на кордон не допускають пресу

Херем також пояснив, чому на польський кордон не допускають журналістів. За його словами, мовиться про безпеку, а не цензуру. Мовляв, ЗМІ можуть ненавмисно зіграти роль розвідувального елемента для іншої сторони. "Там є військова команда операторів камер й ми поповнимо її. Це не цензурована інформація, вона відповідає інтересам безпеки", – зазначив командувач.

Загроза потоку мігрантів в Естонію

Напередодні Die Welt написало про те, що Росія може приймати мігрантів через аеропорт Пскова (він розташований за кілька десятків кілометрів від кордону Естонії та Латвії) й направляти їх до кордонів з Балтією. Видання посилалося на конфіденційний документ Єврокомісії.

Херем запевнив, що ця інформація "не викликає побоювань". Він зауважив, що теоретично цей російський аеропорт все ще має необхідну інфраструктуру, аби реалізувати такий план. Втім, генерал-лейтенант переконаний, що естонське військо готове швидко відреагувати на можливу кризу.

Зверніть увагу! Напередодні Естонія зміцнила огорожу на кордоні з Росією колючим дротом. Відповідні роботи проводили поблизу річки у місті Нарва.