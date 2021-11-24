Про завершення зміцнення огорожі на кордоні біля Нарви 23 листопада повідомила на своєму сайті національна телерадіокомпанія Естонії.

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Естонія зміцнила огорожу на кордоні з Росією

Роботи проводили солдати Збройних сил країни, члени добровольчої спілки оборони "Кайтселійт", а також Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії. Загалом у зміцненні огорожі на кордоні брали участь понад 80 людей.

Події у Польщі, Литві та Латвії вимагають зміцнення прикордонної інфраструктури й в Естонії, тому ДПП подав уряду пропозицію прискорити будівництво кордону,

– казав директор департаменту Ельмар Вахер.

Наразі завершили зміцнення кордону поблизу річки у місті Нарва. Водночас на інших ділянках укріплення триватиме ще і 24 листопада. Усього йдеться приблизно про 10 зон.

У планах – постійна лінія укріплення

Потрійні бар'єри із колючого дроту встановлять вздовж 40 кілометрів східного кордону.

Вахер пояснив, що дротяні загорожі для забезпечення безпеки кордону – тимчасове рішення. "Ми продовжимо будівництво постійної лінії укріплень уздовж державного кордону в прискореному темпі", – зазначав він. У такий спосіб в Естонії хочуть захиститися від масового напливу мігрантів.

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