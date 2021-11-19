У департаменті транспорту це рішення аргументували необхідністю зміцнення тимчасової контрольної лінії між Естонією та Росією.

Важливо Загорожі з дроту, що ріже: Естонія встановлює бар'єри на кордоні з Росією

Уряд Естонії також оголосив раптові навчання резервістів Сил оборони через події на кордоні Білорусії та ЄС. У навчаннях мають взяти участь приблизно 1,7 тисячі осіб. Їхнім головним завданням стане зведення тимчасових загороджень на кордоні з Росією протяжністю 40 кілометрів на ділянках, де ймовірність незаконного її перетину найбільш вірогідна.

Яка ситуація на естонсько-російському кордоні

На естонській стороні облаштували приблизно 25 кілометрів кордону, вже ведуться роботи на наступній ділянці завдовжки 39,5 кілометрів.

Ще 40 кілометрів тимчасових загороджень, які належить звести під час зборів, дозволять встановити загалом понад 100 кілометрів фізично облаштованого кордону.

Згідно з раніше затвердженим планом, будівництво кордону з Росією має бути завершено до 2026 року.

Довідка. Загальна довжина естонсько-російської прикордонної лінії становить 338 кілометрів, з яких 76 кілометрів проходять річкою Нарва і 127 кілометрів – Чудським озером. Сухопутний кордон довжиною в 135 кілометрів проходить по важкопрохідній місцевості та в лісових районах. Тож, доцільно побудувати прикордонну інфраструктуру на 115 кілометрах кордону.

Сухопутну ділянку передбачається:

забезпечити високотехнологічним обладнанням,

встановити електронну охоронну систему.

На кордоні будуть використовуватися безпілотники, будь-яке перетин фіксуватиметься сенсорами. Крім того, планують завершити й будівництво паркану заввишки 2,5 метри на 90 кілометрах.

Чому Естонія будує стіну

Про будівництво стіни на кордоні між Естонією та Росією почали говорити ще давно. Основна мета зведення стіни – це запобігання незаконного перетину кордону і зниження злочинності. На тлі міграційної кризи, яка виникла за сприяння Олександра Лукашенка та з легкої руки Володимира Путіна, це питання стало надзвичайно актуальним.