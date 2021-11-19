В департаменте транспорта это решение аргументировали необходимостью укрепления временной контрольной линии между Эстонией и Россией.

Важно Заграждения из режущей проволоки: Эстония устанавливает барьеры на границе с Россией

Правительство Эстонии также объявило внезапные учения резервистов Сил обороны из-за событий на границе Белоруссии и ЕС. В учениях должны принять участие примерно 1,7 тысячи человек. Их главной задачей станет возведение временных заграждений на границе с Россией протяженностью 40 километров на участках, где вероятность незаконного ее пересечения наиболее вероятна.

Какова ситуация на эстонско-российской границе

На эстонской стороне обустроили примерно 25 километров границы, уже ведутся работы на следующем участке длиной 39,5 километров.

Еще 40 километров временных заграждений, которые предстоит возвести во время сборов, позволят установить в общей сложности более 100 километров физически обустроенной границы.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.

Справка. Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 километров, из которых 76 километров проходят рекой Нарва и 127 километров по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 километров проходит по труднопроходимой местности и в лесных районах. Поэтому, целесообразно построить пограничную инфраструктуру на 115 километрах границы.

Сухопутный участок предполагается:

обеспечить высокотехнологичным оборудованием,

установить электронную охранную систему.

На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, планируют завершить и строительство забора высотой 2,5 метра на 90 километрах.

Почему Эстония строит стену

О строительстве стены на границе между Эстонией и Россией начали говорить еще давно. Основная цель возведения стены – это предотвращение незаконного пересечения границы и снижение преступности. На фоне миграционного кризиса, который возник при содействии Александра Лукашенко и с легкой руки Владимира Путина, этот вопрос стал чрезвычайно актуальным.