В департаменте транспорта это решение аргументировали необходимостью укрепления временной контрольной линии между Эстонией и Россией.
Важно Заграждения из режущей проволоки: Эстония устанавливает барьеры на границе с Россией
Правительство Эстонии также объявило внезапные учения резервистов Сил обороны из-за событий на границе Белоруссии и ЕС. В учениях должны принять участие примерно 1,7 тысячи человек. Их главной задачей станет возведение временных заграждений на границе с Россией протяженностью 40 километров на участках, где вероятность незаконного ее пересечения наиболее вероятна.
Какова ситуация на эстонско-российской границе
- На эстонской стороне обустроили примерно 25 километров границы, уже ведутся работы на следующем участке длиной 39,5 километров.
- Еще 40 километров временных заграждений, которые предстоит возвести во время сборов, позволят установить в общей сложности более 100 километров физически обустроенной границы.
- Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.
Сухопутный участок предполагается:
- обеспечить высокотехнологичным оборудованием,
- установить электронную охранную систему.
На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, планируют завершить и строительство забора высотой 2,5 метра на 90 километрах.
Почему Эстония строит стену
О строительстве стены на границе между Эстонией и Россией начали говорить еще давно. Основная цель возведения стены – это предотвращение незаконного пересечения границы и снижение преступности. На фоне миграционного кризиса, который возник при содействии Александра Лукашенко и с легкой руки Владимира Путина, этот вопрос стал чрезвычайно актуальным.