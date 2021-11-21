Політикиня прогнозує, що тиск Лукашенка на зовнішній кордон ЄС – НАТО триватиме, оскільки білоруський режим не досягнув своїх цілей.

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За словами Каллас, нові та жорсткі санкції стануть ключем до відбиття гібридної атаки. Каллас також подякувала Польщі за ефективний захист зовнішніх кордонів та підтвердила, що Естонія допоможе своєму сусідові впоратися з ситуацією.

Політикиня додала, що, крім запровадження санкцій, необхідно продовжувати дипломатичний тиск на країни, громадяни яких використовуються для проведення гібридної атаки.

Щоб люди, які потрапили туди обманним шляхом, могли отримати допомогу від гуманітарних організацій і мали можливість повернутися додому,

– наголосила Каллас.

Відвертання уваги

Тривала конфронтація відповідає інтересам білоруського режиму. Каллас помітила, що це допомагає відвернути увагу від жорстоких репресій та порушень прав людини в Білорусі.

Прем'єрка додала, що мета Польщі та Естонії одна: забезпечити безпеку Європи та нашу єдність.

Що відомо про міграційну кризу