Однак у Міністерстві внутрішніх справ готові до такого розвитку подій. Речник відомства повідомив, що з 2020 року між Україною та Білоруссю діє угода про реадмісію.

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Це означає, що нелегальні мігранти, які потрапили на їхню чи нашу територію з їхнього чи нашого боку можуть і повинні бути видворені назад. І та сторона, з якої вони прийшли, зобов'язана буде їх прийняти,

– пояснив Артем Шевченко.

"Перед запланованим у Мінську і Москві початком міграційної кризи. Білорусь вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону в своєму парламенті", – продовжив він.

Речник МВС зазначив, що поки принаймні зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з Білоруссю такої ж ситуації як у Польщі, "але готуватися треба".



Як діятимуть у МВС, якщо мігранти прорвуться в Україну / Фото з фейсбуку Артема Шевченка

Успішний досвід стримування

Артем Шевченко наголосив, що ДПСУ та Міністерство внутрішніх справ вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні з цього напрямку, хоча й значно меншої групи людей.

У вересні минулого 2020 року до тисячі прочан-хасидів хотіли потрапити в Україну з Білорусі на Чернігівщині через напрямок на пунктах пропуску Нова Гута – Нові Яриловичі попри введенні карантинні обмеження на іудейський Новий рік в Умані,

– розповів речник.

Однак, вони тоді не намагалися прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники, які є у складі КДБ, і після кількох днів безуспішного таборування на трасі, вони пішли.

Зверніть увагу! Кордон і на півночі, і на сході треба терміново будувати та виділяти на це ресурси.

Кордон України з Білоруссю: що відомо

Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 кілометрів зі всього 1 084 кілометрового кордону з Білоруссю.

Тільки щоб закрити ці ділянки бодай найпростішим інженерним загородження – спіральними колючим дротом "Єгоза" – прикордонникам необхідно 189 мільйонів гривень.

Водночас все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження та рокадна дорога) кордону з білоруською країною – 7 мільярдів гривень.

Текст публікації Артема Шевченка:

Між Україною і Білоруссю діє угода про реадмісію з минулого року. Це означає, що нелегальні мігранти, які потрапили на їхню чи нашу територію з їхнього чи нашого боку можуть і повинні бути видворені назад. І та сторона, з якої вони прийшли, зобов'язана буде їх прийняти. Перед запланованим у Мінську і Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею і Литвою РБ вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону в своєму парламенті. Це означає, що поки що принаймні зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з РБ такої ж ситуації як у Польщі. Але готуватися треба все одно. Між іншим Державна прикордонна служба України і МВС України вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні з цього напрямку, хоча й значно меншої групи людей. У вересні минулого 2020 року до тисячі прочан-хасидів хотіли потрапити в Україну з Білорусі на Чернігівщині через напрямок на пунктах пропуску Нова Гута – Нові Яриловичі попри введенні карантинні обмеження на єврейський Новий рік в Умані. Але вони тоді не намагалися прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники, які є у складі КДБ РБ, і після кількох днів безуспішного таборування на трасі, вони повернулися геть. Але кордон і на півночі, і на сході все одно треба терміново будувати і виділяти на це ресурси. Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 кілометрів з усього 1 084 кілометрового кордону з РБ. Тільки щоб закрити ці 270 кілометрів бодай найпростішим інженерним загородження - спіральними колючим дротом "Єгоза" – треба 189 мільйонів гривень. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю – 7 мільярдів гривень.