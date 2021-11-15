Тим часом Польща пригнала бойовий вертоліт до білоруського пункту пропуску "Брузгі". Там упродовж доби 15 листопада мігранти масово намагаються прорватися через кордон.

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Польські силовики встановили водомет, а в повітрі кружляє гелікоптер,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, мігранти збираються поблизу прикордонного переходу у Кузьниці. Вони намагаються прорватися через кордон під пильним наглядом білоруських служб.

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