Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що той факт, що деякі події частково призупинили, "не означає, що заплановані в Москві атаки закінчилися". Про це він написав у своїх соцмережах.

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На жаль, надходять численні повідомлення про те, що довгі місяці та навіть роки ця геополітична криза триватиме. Треба робити висновки з дій Росії у Грузії чи Криму, на Сході України. Турбує інформація, яка надходить до нашої країни та наших союзників

– сказав політик.

З його слів, "геополітична ситуація серйозна та вимагає численних дій та диппроцедур".

"Тому я вирушаю в подорож кількома європейськими країнами, щоб розповісти про міжнародну кризу, викликану діями Олександра Лукашенка", – додав Матеуш Моравецький.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.

Міноборони Польщі 15 листопада повідомило, що на кордоні з боку Білорусі чутно стрілянину. У відомстві наголосили, що такі провокації стали реальністю, в якій живуть польські солдати.

У зв'язку з міграційною кризою українське МЗС, прикордонники та силовики готуються до найгіршого сценарію. Не виключають як прориву біженців до України, так і вторгнення Росії.

Текст публікації Матеуша Моравецького:

Геополітична ситуація дуже серйозна і вимагає численних дій та дипломатичних процедур. І саме тому я вирушаю у поїздку по кількох європейських країнах, щоб поговорити про міжнародну кризу, викликану діями Олександра Лукашенка.

Ми всі бачимо інтенсивні дії, ініційовані на Сході – кібератаки або маніпуляції цінами та постачанням газу, спрямовані на викликання енергетичної кризи. Також в руках Росії з'явився новий інструмент шантажу – планували запустити АЗС "Північний потік-2". Останнім часом це також організація міграційної діяльності, яка призвела до кризи на польсько-білоруському кордоні.

На жаль, є безліч повідомлень про те, що протягом багатьох місяців і навіть років ця геополітична криза триватиме. Те, що деякі дії були частково призупинені, не означає, що заплановані атаки в Москві закінчилися. Маємо зробити висновки з дій Росії в Грузії чи в Криму, на сході України. Турбує інформація, яка лине в нашу країну та наших союзників.

На завтра запланував перші три зустрічі – в Литві, Латвії та Естонії, з прем'єрами цих країн. Як Європейський Союз та країни Трансатлантичного Альянсу, ми повинні готуватися до потенційних загроз та розвивати ефективні та ефективні механізми співпраці в умовах подальших атак та провокацій.