Канцелярія прем'єр-міністра Польщі опублікувала відеозвернення Матуеша Моравецького. У ньому політик звинуватив у міграційній кризі самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка та очільника Кремля Володимира Путіна.
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Польща обороняє Європу
Відеозвернення Матеуша Моравецького то європейських країн вийшло під заголовком "Ми обороняємо Європу", адже у ньому політик повторив тези про гібридну війну та заявив, що мігранти у будь-який час можуть опинитися під кордонами західних країн – Іспанії, Франції, Бельгії та інших.
Крім того, польський прем'єр-міністр зазначив, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю є наймасштабнішою спробою дестабілізувати ситуацію в Європі з часів Холодної війни.
Однак Моравецький заявив, що Польща зробить усе можливе, щоб захистити Європу.
Польща не піддасться шантажу і зробить все можливе, щоб захистити Європу від диявола, який їй загрожує,
– заявив Моравецький.
За інформацією видання Sputnik, під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, Моравецький підкреслив, що в Лукашенка ще є можливість виправити ситуацію. Однак у протилежному випадку Польща готова повністю закрити кордон з Білоруссю.
Звернення Матеуша Моравецького: дивіться відео
Міграційна криза на кордоні Білорусі й Польщі: останні новини
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- У Польщі затримали 2 українців та німця, яких підозрюють в допомозі мігрантам перетнути кордон.