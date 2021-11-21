Канцелярия премьер-министра Польши опубликовала видеообращение Матуеша Моравецкого. В нем политик обвинил в миграционном кризисе самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и главу Кремля Владимира Путина.
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Польша обороняет Европу
Видеообращение Матеуша Моравецкого к европейским странам вышло под заголовком "Мы обороняем Европу", так как в нем политик повторил тезисы о гибридной войне и заявил, что мигранты в любое время могут оказаться под границами западных стран – Испании, Франции, Бельгии и других.
Кроме того, польский премьер-министр отметил, что миграционный кризис на границе с Беларусью является самой масштабной попыткой дестабилизировать ситуацию в Европе со времен Холодной войны.
Однако Моравецкий заявил, что Польша сделает все возможное, чтобы защитить Европу.
Польша не поддастся шантажу и сделает все возможное, чтобы защитить Европу от дьявола, который ей угрожает,
– заявил Моравецкий.
По информации издания Sputnik, во время встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, Моравецкий подчеркнул, что у Лукашенко еще есть возможность исправить ситуацию. Однако в противном случае Польша готова полностью закрыть границу с Беларусью.
Обращение Матеуша Моравецкого: смотрите видео
Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши: последние новости
- По данным журналистов The New York Times часть мигрантов, которые сейчас пытаются прорваться через польскую границу, не против остаться в Беларуси.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отвергает свою причастность к миграционному кризису, однако заявил, что силовики могли помогать нелегалам.
- На фоне миграционного кризиса, в Украине начали усиленно охранять участки границы с Беларусью.
- В Польше задержали 2 украинцев и немца, которых подозревают в помощи мигрантам пересечь границу.