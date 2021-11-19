По словам Андрея Дещицы, миграционный кризис вызывает ряд споров в Евросоюзе из-за того, что разные страны видят разные подходы к решению этой проблемы. Об этом посол Украины в Польше заявил в интервью.

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Андрей Дещица заявил, что сейчас самой большой угрозой для Польши является то, что мигранты таки прорвут границу и попадут на территорию Евросоюза. Из-за этого миграционный кризис стал проблемой не только для Варшавы, но и для всего ЕС, поскольку мигранты не остановятся в Польше.

Обсуждение вопросов решения проблемы между руководителями разных стран Евросоюза порождают дискуссии относительно того, как именно действовать. По словам Дещицы, это угрожает солидарности ЕС.

Проблематичной является ситуация в Европейском Союзе, которая связана с определенным противостоянием между некоторыми странами, имеющими другие подходы к решению этого миграционного кризиса. Это, можно сказать, определенная дестабилизация Европейского Союза и серьезная проблема, которая угрожает солидарности европейских стран,

– заявил Дещица.

Пока польское правительство, по словам Дещицы, не обращается за помощью к НАТО, поскольку убеждено, что может справиться самостоятельно с ситуацией на этом этапе. Однако 1 декабря в воеводствах, граничащих с Беларусью заканчивается режим чрезвычайного положения, который ввели еще 2 сентября. Согласно конституции страны, его продлить невозможно.

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