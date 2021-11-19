В случае необходимости парламент должен быть готов ввести чрезвычайное положение в приграничных областях или районах. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил на заседании Совета.

К теме Есть возможность, что Россия через Беларусь будет отправлять мигрантов в Украину, – Монастырский

По словам министра, правоохранители оценили комплекс рисков и угроз миграционного кризиса.

Сейчас пока такой необходимости нет,

– резюмировал Монастырский.

Как МВД готовится к защите границы от мигрантов

Несмотря на обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе, ситуация на границе Украины и Беларуси пока остается стабильной. Правда, правоохранители действуют на опережение, чтобы избежать возможного массового потока мигрантов.

Монастырский рассказал, что уже определили 10 потенциально уязвимых участков на границе, протяженностью в 270 километров. К дежурствам привлекли 15 вертолетов, 2 самолета и 44 беспилотника. К слову, в случае агрессивных действий мигрантов в некоторых случаях пограничникам разрешили использовать огнестрельное оружие.

Что этому предшествовало