Нелегалы с польской границы пытались вернуться в Беларусь. Однако силовики не пропустили их обратно.

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Толпа может стать опасной

Спикер министра-координатора спецслужб убежден, что такие действия белорусских пограничников сделают толпу мигрантов опаснее и агрессивнее, ведь люди фактически оказались в тупике.

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Также по словам Станислава Жарина, события на границе еще раз доказали, что решение о закрытии пункта пропуска "Кузница" было правильным.

Это также свидетельствует о правильности решения пограничной службы о закрытии пограничного перехода,

– заявил Жарин.

Также спикер министра-координатора спецслужб добавил, что действия Беларуси создают дополнительные риски для Польши.

Обратите внимание! Пропускной пункт "Кузница" на польско-белорусской границе прекратил работу с 7:00 9 ноября. Из-за этого на другом пункте, "Бобровниках", образовались очереди из фур. В 25-километровой пробке водители грузовиков ждут почти по 39 часов.

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