Соответствующее заявление секретарь СНБО сделал в ответ на слова эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильса Шмида. Он предложил договориться с Украиной о размещении мигрантов из Беларуси.

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По словам Данилова, во время заседания СНБО в среду, 10 ноября, заявление Шмида рассмотрели.

У нас есть предложение социал-демократам в Германии взять их (мигрантов из Беларуси – 24 канал) к себе домой по 2, по 3, по 5. Если мало места, то в Бундестаге – у них там есть кабинеты. Пусть берут их к себе, и пусть они там себе находятся,
– заявил Данилов.

Политик заметил, что очень странно, когда немцы рассказывают, что нам с этим делать.

Заявление Шмида

  • Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов из Беларуси в Польшу, приобщив к этому Украину.
  • По словам политика, чтобы мигранты смогли получить контролируемый путь в Евросоюз, их нужно доставить в третью страну.
  • Тогда мигранты якобы смогут понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС.
  • Кроме того, Шмид убежден, что ЕС должен предпринимать также решительные шаги для предотвращения потока беженцев в Беларусь.