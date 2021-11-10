Відповідну заяву секретар РНБО зробив у відповідь на слова експерта із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільcа Шміда. Він запропонував домовитись з Україною про розміщення мігрантів з Білорусі.

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За словами Данілова, під час засідання РНБО у середу, 10 листопада, заяву Шміда розглянули.

У нас є пропозиція соціал-демократам у Німеччині взяти їх (мігрантів з Білорусі – 24 канал) собі додому по 2, по 3, по 5. Якщо мало місця, то в Бундестазі – в них там є кабінети. Хай беруть їх до себе, і хай вони там собі перебувають,

– заявив Данілов.

Політик зауважив, що дуже дивно, коли німці розповідають, що нам з цього приводу робити.

Заява Шміда