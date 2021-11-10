Глава МВД Украины Монастырский отметил, что сейчас определили наиболее возможные для скопления мигрантов участки государственной границы. Кроме того, границу будут охранять силы Нацгвардии и Нацполиции.

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Мы готовимся к сценариям, похожим на сценарии, которые происходят сегодня на польско-белорусской границе,

– подчеркнул политик.

По словам Монастырского, в ближайшее время привлекут также подразделения территориальной обороны в приграничных областях. Планируют также провести учения по взаимодействию этих подразделений.

Их задачей является проведение любых возможных сценариев, если через границу будут пытаться попасть незаконные мигранты. В частности, из африканских стран. Которые прибывают на территорию Беларуси и искусственно передвигаются к границе с Польшей.

Реакция украинских гвардейцев будет жесткой и корректной.

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