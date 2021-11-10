Глава МВС України Монастирський наголосив, що наразі визначили найбільш можливі для скупчення мігрантів ділянки державного кордону. Окрім того, кордон охоронятимуть сили Нацгвардії та Нацполіції.

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Ми готуємося до сценаріїв, подібних зі сценаріями, які відбуваються сьогодні на польсько-білоруському кордоні,
– наголосив політик.

За словами Монастирського, найближчим часом залучать підрозділи територіальної оборони у прикордонних областях. Планують також провести навчання по взаємодії цих підрозділів.

Їхнім завданням є проведення будь-яких можливих сценаріїв, якщо через кордон намагатимуться потрапити незаконні мігранти. Зокрема, з африканських країн. Ці люди прибувають на територію Білорусі та штучно пересуваються до кордону з Польщею.

Монастирський пообіцяв, що реакція українських гвардійців буде жорсткою та коректною.

У Польщі заявили про "державний тероризм"

  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко спровокував кризу на польсько-білоруському кордоні для дестабілізації ситуації у ЄС.
  • Події на кордоні Моравецький назвав "державним тероризмом".
  • Окрім того, політик заявив про "тиху помсту" Олександра Лукашенка за підтримку демократичних виборів населення в Білорусі у серпні минулого року.
  • Моравецький припускає, що ситуація на кордоні може погіршитися.