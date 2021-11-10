Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей відреагував на можливість реакції НАТО на ситуацію на польсько-білоруському кордоні.
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Білорусь погрожує Польщі відповіддю "Союзної держави"
За словами Макея, розміщення військ Альянсу на кордоні призведе до того, що у ситуацію втрутиться і Росія.
Будь-які розміщення військ спричинять адекватні заходи у відповідь з боку Союзної держави, як це передбачено військовою доктриною,
– заявив глава МЗС Білорусі.
Нагадаємо, раніше лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа" Дональд Туск висловився про необхідність консультацій на рівні НАТО через кризу на кордоні.
Ситуація на польсько-білоруському кордоні: коротко
- 8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.
- В Єврокомісії та НАТО висловили свою стурбованість щодо цього. Захід упевнений, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, аби потім витіснити їх на територію ЄС. Таке рішення, вважають там, ухвалив самопроголошений президент Білорусі.
- Олександр Лукашенко натомість заявив, що транзит біженців здійснює "європейська мафіозна структура". Він застеріг Польщу від провокацій на кордоні, куди Варшава та Мінськ вже стягнули війська.