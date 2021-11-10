Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей відреагував на можливість реакції НАТО на ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

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Білорусь погрожує Польщі відповіддю "Союзної держави"

За словами Макея, розміщення військ Альянсу на кордоні призведе до того, що у ситуацію втрутиться і Росія.

Будь-які розміщення військ спричинять адекватні заходи у відповідь з боку Союзної держави, як це передбачено військовою доктриною,

– заявив глава МЗС Білорусі.

Нагадаємо, раніше лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа" Дональд Туск висловився про необхідність консультацій на рівні НАТО через кризу на кордоні.

Важливо! Наразі польські військові та прикордонники стримують сотні нелегальних мігрантів з Близького Сходу. Вони намагаються через польсько-білоруський кордон потрапити на територію Євросоюзу.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні: коротко