Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отреагировал на возможность реакции НАТО на ситуацию на польско-белорусской границе.

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Беларусь угрожает Польше ответом "Союзного государства"

По словам Макея, размещение войск Альянса на границе приведет к тому, что в ситуацию вмешается и Россия.

Любые размещения войск повлекут за собой адекватные ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено военной доктриной,

– заявил глава МИД Беларуси.

Напомним, ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Дональд Туск высказался о необходимости консультаций на уровне НАТО из-за кризиса на границе.

Важно! Польские военные и пограничники сдерживают сотни нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Они пытаются через польско-белорусскую границу попасть на территорию Евросоюза.

Ситуация на польско-белорусской границе: коротко