Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отреагировал на возможность реакции НАТО на ситуацию на польско-белорусской границе.
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Беларусь угрожает Польше ответом "Союзного государства"
По словам Макея, размещение войск Альянса на границе приведет к тому, что в ситуацию вмешается и Россия.
Любые размещения войск повлекут за собой адекватные ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено военной доктриной,
– заявил глава МИД Беларуси.
Напомним, ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Дональд Туск высказался о необходимости консультаций на уровне НАТО из-за кризиса на границе.
Ситуация на польско-белорусской границе: коротко
- 8 ноября из Беларуси на границу с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.
- В Еврокомиссии и НАТО выразили свою обеспокоенность по этому поводу. Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию ЕС. Такое решение, считают там, принял самопровозглашенный президент Беларуси.
- Александр Лукашенко заявил, что транзит беженцев осуществляет "европейская мафиозная структура". Он предостерег Польшу от провокаций на границе, куда Варшава и Минск уже стянули войска.