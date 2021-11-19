По информации СМИ, подготовили 30 планов. Некоторые должны реализовать под эгидой отдельных государств-членов ЕС, а некоторые будут проводить агентство ЕС по контролю границ Frontex и Европол.
Кстати Кризис с мигрантами на польско-белорусской границе: Ирак начал забирать своих граждан
Где будут проводить спецоперации
- Европол якобы будет сотрудничать со странами Балканского региона, Китаем, Турцией.
- Зато отдельные операции будут проводить Австрия, Франция, Греция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Испания и Великобритания.
- Например, Польша будет работать над прекращением контрабанды из Беларуси, Грузии, России, а также – из Украины.
- Операции Австрии и Германии будут сосредоточены в районе Западных Балкан.
- Frontex возглавит 8 операций, связанных с незаконным пересечением границы, пограничными проверками, мошенничеством с документами. Планируют осуществить около 1 000 арестов и 50 задержаний лиц, которых подозревают в пособничестве.
В планах фигурируют так называемые ежегодные показатели результативности. В частности, информация о задержании и изъятии фальшивых документов.
Какова ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси
- Поток нелегалов на белорусско-польской границе значительно увеличился с 8 ноября. Тогда там заметили несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана.
- Они хотят попасть в ЕС, но не имеют для этого законных оснований. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
- На границу выставили около 13 тысяч польских военных.
- Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европе убеждены, что их организованно свезли на границу. Предполагают, что к этому причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.