Вернуться домой захотели десятки мигрантов. По данным Министерства транспорта Ирака, первый самолет уже вылетел из аэропорта в Минске.

Заметьте На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок мигрантов

По данным СМИ, о помощи в возвращении на родину попросили около 170 мигрантов. Пресс-секретарь МИД Ахмед Аль-Сахаф заявил, что люди добровольно дают свои документы.

Число погибших мигрантов возросло

За время кризиса на границе Польши и Беларуси погибли 12 мигрантов.

Кроме того, среди мигрантов уже обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный находился в транспортно-логистическом центре. Мужчина был госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику.

Между тем, в транспортно-логистическом центре до сих пор находятся около 400 мигрантов.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк заявил, что для мигрантов организуют стационарный медпункт вакцинации от COVID-19.

Людей будут прививать китайской вакциной.

Заметьте! ЕС готов выделить 700 тысяч евро беженцам, находящимся на белорусско-польской границе.