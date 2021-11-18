Вернуться домой захотели десятки мигрантов. По данным Министерства транспорта Ирака, первый самолет уже вылетел из аэропорта в Минске.
Заметьте На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок мигрантов
По данным СМИ, о помощи в возвращении на родину попросили около 170 мигрантов. Пресс-секретарь МИД Ахмед Аль-Сахаф заявил, что люди добровольно дают свои документы.
Число погибших мигрантов возросло
- За время кризиса на границе Польши и Беларуси погибли 12 мигрантов.
- Кроме того, среди мигрантов уже обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный находился в транспортно-логистическом центре. Мужчина был госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику.
- Между тем, в транспортно-логистическом центре до сих пор находятся около 400 мигрантов.
- Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк заявил, что для мигрантов организуют стационарный медпункт вакцинации от COVID-19.
- Людей будут прививать китайской вакциной.