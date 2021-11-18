Повернутися додому захотіли десятки мігрантів. За даними Міністерства транспорту Іраку, перший літак вже вилетів з аеропорта в Мінську.

Зауважте На польсько-білоруському кордоні загинула 1-річна дитина мігрантів

За даними ЗМІ, про допомогу у поверненні на батьківщину попросили близько 170 мігрантів. Прессекретар МЗС Ахмед Аль-Сахаф заявив, що люди добровільно надають свої документи.

Кількість загиблих мігрантів зросла

За час кризи на кордоні Польщі та Білорусі загинули 12 мігрантів.

Окрім того, серед мігрантів вже виявили перший випадок зараження коронавірусом. Інфікований перебував у транспортно-логістичному центрі. Наразі чоловіка госпіталізували до гродненської університетської клініки.

Тим часом у транспортно-логістичному центрі досі перебувають близько 400 мігрантів.

Заступник голови Гродненського облвиконкому Віктор Пранюк заявив, що для мігрантів організують перший випадок захворювання на COVID-19.

Людей щеплюватимуть китайською вакциною.

Зауважте! ЄС готовий виділити 700 тисяч євро біженцям, які перебувають на білорусько-польському кордоні.