Повернутися додому захотіли десятки мігрантів. За даними Міністерства транспорту Іраку, перший літак вже вилетів з аеропорта в Мінську.
Зауважте На польсько-білоруському кордоні загинула 1-річна дитина мігрантів
За даними ЗМІ, про допомогу у поверненні на батьківщину попросили близько 170 мігрантів. Прессекретар МЗС Ахмед Аль-Сахаф заявив, що люди добровільно надають свої документи.
Кількість загиблих мігрантів зросла
- За час кризи на кордоні Польщі та Білорусі загинули 12 мігрантів.
- Окрім того, серед мігрантів вже виявили перший випадок зараження коронавірусом. Інфікований перебував у транспортно-логістичному центрі. Наразі чоловіка госпіталізували до гродненської університетської клініки.
- Тим часом у транспортно-логістичному центрі досі перебувають близько 400 мігрантів.
- Заступник голови Гродненського облвиконкому Віктор Пранюк заявив, що для мігрантів організують перший випадок захворювання на COVID-19.
- Людей щеплюватимуть китайською вакциною.