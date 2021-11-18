У ніч на 18 листопада, приблизно о 02:00 рятувальники Польського центру міжнародної допомоги отримали повідомлення про людей у лісі.
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На кордоні Польщі та Білорусі померла мала дитина
На місці рятувальники виявили зневодненого та голодного чоловіка з сильним болем у животі.
Також допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка була рвана рана на руці, а у жінки – колота на гомілці. Та найгірше – з ними була вже нежива 1-річна дитина.
За інформацією рятувальників, сирійці блукали лісом понад 1,5 місяця.
Чим займається медична рятувальна група PCPM
- Це група швидкого реагування на гуманітарні кризи, створена в Польському центрі міжнародної допомоги.
- Її співробітники стежать за тим, аби люди, які отримали допомогу, не залишилися на самоті.