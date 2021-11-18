У ніч на 18 листопада, приблизно о 02:00 рятувальники Польського центру міжнародної допомоги отримали повідомлення про людей у лісі.

Читайте також Міграційна криза: на кордоні Білорусі виявили перший випадок COVID-19

На кордоні Польщі та Білорусі померла мала дитина

На місці рятувальники виявили зневодненого та голодного чоловіка з сильним болем у животі.

Також допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка була рвана рана на руці, а у жінки – колота на гомілці. Та найгірше – з ними була вже нежива 1-річна дитина.

За інформацією рятувальників, сирійці блукали лісом понад 1,5 місяця.

Чим займається медична рятувальна група PCPM

Це група швидкого реагування на гуманітарні кризи, створена в Польському центрі міжнародної допомоги.

Її співробітники стежать за тим, аби люди, які отримали допомогу, не залишилися на самоті.

Важливо! Раніше голова правління мусульманської релігійної громади Бохоніки Мацей Щесновіч повідомив, що на кордоні загинули 11 людей. Загибель дитини збільшує цю цифру до 12.