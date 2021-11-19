За інформацією ЗМІ, підготували 30 планів. Деякі мають реалізувати під егідою окремих держав – членів ЄС, а деякі проводитимуть агентство ЄС з контролю кордонів Frontex та Європол.

До речі Криза з мігрантами на польсько-білоруському кордоні: Ірак почав забирати своїх громадян

Де проводитимуть спецоперації

Європол нібито буде співпрацювати з країнами Балканського регіону, Китаєм, Туреччиною.

Натомість окремі операції проводитимуть Австрія, Франція, Греція, Німеччина, Італія, Польща, Португалія, Іспанія і Велика Британія.

Наприклад, Польща працюватиме над припиненням контрабанди з Білорусі, Грузії, Росії, а також – з України.

Операції Австрії та Німеччини будуть зосереджені в районі Західних Балкан.

Frontex очолить 8 операцій, пов'язаних з незаконним перетином кордону, прикордонними перевірками, шахрайством з документами. Планують здійснити близько 1 000 арештів та 50 затримань осіб, яких підозрюють у пособництві.

У планах фігурують так звані щорічні показники результативності. Зокрема, інформація про затримання та вилучення фальшивих документів.

Яка ситуація з мігрантами на кордоні Польщі й Білорусі