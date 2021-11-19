За словами Андрія Дещиці, міграційна криза викликає низку суперечок в Євросоюзі через те, що різні країни бачать різні підходи до розв'язання цієї проблеми. Про це посол України в Польщі заявив в інтерв'ю.
Цікаво Київщина посилює захист кордону з Білоруссю
У Євросоюзі погляди різняться
Андрій Дещиця заявив, що зараз найбільшою загрозою для Польщі є те, що мігранти таки прорвуть кордон і потраплять на територію Євросоюзу. Через це міграційна криза стала проблемою не лише для Варшави, а й для всього ЄС, оскільки мігранти не зупиняться в Польщі.
Обговорення питань вирішення проблеми між очільниками різних країн Євросоюзу породжують дискусії щодо того, як саме діяти. За словами Дещиці, це загрожує солідарності ЄС.
Проблематичною є ситуація в Європейському Союзі, яка пов’язана з певним протистоянням між деякими країнами, що мають інші підходи до вирішення цієї міграційної кризи. Це, можна сказати, певна дестабілізація Європейського Союзу і серйозна проблема, яка загрожує солідарності європейських країн,
– заявив Дещиця.
Поки що польський уряд, за словами Дещиці, не звертається за допомогою до НАТО, оскільки переконаний, що може впоратися самостійно з ситуацією на цьому етапі. Однак 1 грудня у воєводствах, які межують з Білоруссю закінчується режим надзвичайного стану, який ввели ще 2 вересня. Згідно з конституцією країни, його продовжити неможливо.
Міграційна криза на білорусько-польському кордоні: останні новини
- У Євросоюзі розробили план для боротьби з нелегальними міграціями. Для цього на 2022 рік запланували проведення низки спецоперацій.
- Через загострення на кордоні білорусі з Польщею, в Україні почали говорити про можливість введення надзвичайного стану в прикордонних областях. Однак за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, поки що в цьому немає потреби.
- Польща з 21 листопада припинить залізничне сполучення з Білоруссю через пропускний пункт "Кузьниця"
- Польські правоохоронці затримали українця та 2 німців, які допомагали мігрантам з Білорусі перетнути кордон.