Белорусский диктатор также отметил, что военные из Белоруссии знают о целях нелегальных мигрантов. По его словам, это вполне возможно.
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"Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду разбираться в этом", – подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко продолжает отрицать вину
Самопровозглашенный президент Беларуси все так же продолжает отрицать вину в миграционном кризисе. В то же время, говорит, что белорусские войска знают, что мигранты едут в Германию.
Я сказал им (странам ЕС – 24 канал), что не собираюсь задерживать и удерживать мигрантов на границе. Если они будут продолжать приходить, я все равно не буду останавливать их,
– заявил Лукашенко.
Белорусский диктатор отметил, что мигранты не едут в Беларусь. "Они едут к ним (ЕС – 24 канал). Я их сюда не приглашал. Честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", – добавил он.
Мигранты на границе Беларуси: последние новости
- ЕС разработал план борьбы с нелегальными мигрантами. Для этого запланировано провести ряд спецопераций в 2022 году.
- В Украине стали говорить о возможности введения чрезвычайного положения в приграничных областях. Однако, по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, в этом пока нет нужды.
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- Польские правоохранители задержали 2 немцев и украинца. Они помогали мигрантам незаконно пересечь границу.