Білоруський диктатор також відзначив, що військові з Білорусі знають про мету нелегальних мігрантів. За його словами, це цілком імовірно.

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"Можливо, їм хтось допоміг. Я навіть не розбиратимусь у цьому", – наголосив Лукашенко.

Лукашенко продовжує заперечувати вину

Самопроголошений президент Білорусі все ж продовжує заперечувати вину у міграційній кризі. Водночас каже, що білоруські війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини.

Я сказав їм (країнам ЄС – 24 канал), що не збираюся затримувати й утримувати мігрантів на кордоні. Якщо вони продовжуватимуть приходити, я все одно не зупинятиму їх,

– заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор відзначив, що мігранти не їдуть до Білорусі. "Вони їдуть до них (ЄС – 24 канал). Я їх сюди не запрошував. Чесно кажучи, я не хочу, щоб вони їхали через Білорусь", – додав він.

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