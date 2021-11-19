Усиление охраны границы происходит во всех областях, граничащих с Беларусью. В Госпогранслужбе отметили, что ситуация пока остается контролируемой.

Интересно В МВД собираются вырыть ров и установить забор на границе с Россией и Беларусью

Проводят учения на случай необходимости сдерживать толпу

Госпогранслужба совместно с Нацгвардией отрабатывает меры в случае необходимости сдерживать толпу мигрантов из Беларуси. Силовики также увеличивают силы и средства контроля – необходимую технику, кинологов со служебными собаками и средства наблюдения.

Также украинская сторона определяет возможные направления движения мигрантов. Для этого привлекли беспилотники и самолеты.

В частности, усилили контроль границы на Житомирщине. Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко на своей странице в фейсбуке заявил, что силовики круглосуточно отслеживают ситуацию с белорусской стороны. Руководитель Нацполиции призвал местных жителей сотрудничать с милицией и не помогать нелегалам.

Миграционный кризис в Беларуси: последние новости