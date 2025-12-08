Нинішні успіхи росіян можуть посилити вплив прихильників лінії про те, що підтримка України озброєнням нібито не має сенсу й що мир слід ухвалювати на умовах Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Яких темпів наступу досягла Росія в Україні?

У листопаді російська армія зайняла близько 200 квадратних миль (322 квадратні кілометри), удвічі більше, ніж у жовтні. Ці дані наводить DeepState. Інститут вивчення війни зазначає, що такі темпи наближаються до найінтенсивніших з часу початку вторгнення майже чотири роки тому.

Володимир Путін наполягає, що Донбас буде підпорядкований Росії – шляхом переговорів або силою. Один із варіантів мирного врегулювання, який обговорювали з командою чинного президента США Дональда Трампа, передбачав масштабні територіальні поступки з боку України. Київ та європейські партнери цю ідею відкинули.

На сході російські сили також просуваються в зоні Сіверська, продовжуючи наступ у напрямку укріпленого Слов’янська.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів напередодні тривалу розмову зі Стівом Віткоффом, представником Білого дому в переговорах щодо Росії, та Джаредом Кушнером, які долучені до процесу. Невдовзі після цього Кремль здійснив масований ракетно-дроновий удар по українських містах і критичній інфраструктурі.

Тим часом позиції США виглядають суперечливими: Дональд Трамп молодший заявив, що його батько може взагалі відмовитися від переговорів, тоді як американський дипломат Кіт Келлогг наполягає, що домовленість "дуже близька". Спільна заява українських і американських перемовників із закликом до Росії продемонструвати готовність до довготривалого миру лише посилила невизначеність.

У понеділок Володимир Зеленський має зустрітися на Даунінг-стріт із Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом. Екстрений саміт виглядає як спроба гарантувати, що Україна не опиниться "зраджена" у переговорах, які дедалі сильніше контролюють США – про такі побоювання раніше опосередковано сигналізував Макрон.

У нещодавньому звіті адміністрації Трампа щодо нацбезпеки Європу фактично звинуватили у блокуванні мирного процесу, а з формулювання прибрали згадку про Росію як пряму загрозу, що Москва негайно привітала.

Попри локальні успіхи Росії, експерти наголошують, що ситуація не є критичною. Покровськ стоїть на межі падіння після тривалих боїв, Мирноград – під загрозою оточення. Розтягнувши українські ресурси вздовж усього фронту, російські війська просунулися в Запорізькій області та знову тиснуть на Куп’янськ. Втім, аналітик Black Bird Group Еміль Кастехельмі зауважує, що жодного "краху" української оборони немає.

На його думку, навіть втрати територій на південному сході не є стратегічною катастрофою – Росія захоплює переважно дрібні населені пункти та сільськогосподарські угіддя, що не змінює ситуацію.

Аналітики очікують, що просування Росії може знову сповільнитися, особливо з початком зими. Проте Путін уже наказав своїм військам готуватися до зимових боїв, що вказує: поступатися вимогами щодо територій він точно не планує.

