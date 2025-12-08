Темп наступу Росії залишається вкрай повільним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Скільки територій змогла окупувати Росія за 3 роки та чого їй це коштувало?

Видання, спираючись на відкриті джерела, свідчення інсайдерів та різні аналітичні звіти, оцінює загальні втрати російських військ від 24 лютого 2022 року в межах 1 – 1,35 мільйона військових убитими та пораненими. Це перевищує сукупні бойові втрати армії США за час Другої світової війни.

У матеріалі зазначається, що приблизно 1% працездатних російських чоловіків міг загинути на фронті. Американський держсекретар Марко Рубіо повідомляв, що лише у першій половині 2025 року загинуло близько 100 тисяч російських військовослужбовців.

У плані просування Росія також демонструє низькі результати. У 2025 році їй вдалося окупувати 4562 квадратні кілометри української території, у 2024 році – 3734. Листопад став найкращим для неї місяцем року – близько 690 окупованих квадратних кілометрів. Втім, загальна динаміка залишається повільною: з осені 2022-го Росія просунулась лише на додаткові 1,45% території України.

"Жодне велике місто не переходило з рук в руки. Росія намагалася повністю захопити Покровськ, який з населенням 61 тисяч осіб був лише 73-м за величиною містом України до війни, протягом 14 місяців. Навіть зараз місто впало не повністю", – нагадує видання.

Для встановлення контролю над неокупованими частинами Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запорізької області Росії потрібно захопити ще 20 345 квадратних кілометрів. Навіть за нинішнього умовно сприятливого для Росії темпу це затягнеться щонайменше до травня 2028 року, а втрати її армії будуть величезними.

Більшість бойових дій нині точиться в містах, що не дає швидких змін лінії фронту, але потенційно може створити умови для окремих стратегічних успіхів Росії.

