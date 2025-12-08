Українські сили просунулися в тактичному районі між Костянтинівкою та Дружківкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Як змінилася лінія фронту в Україні?

Ні українська, ні російська сторона не заявляли про будь-яку активність наземних підрозділів на півночі Сумщини .

. На півночі Харківської області російські сили продовжили спроби наступу, однак жодних підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

російські сили продовжили спроби наступу, однак жодних підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Подібна ситуація спостерігалася й на Купʼянському напрямку : російські війська діяли одразу на кількох ділянках – біля Купʼянська, Соболівки, Петропавлівки та Піщаного – але результатів не досягли.

: російські війська діяли одразу на кількох ділянках – біля Купʼянська, Соболівки, Петропавлівки та Піщаного – але результатів не досягли. Без успіху завершилися і їхні атаки в районі Борової , а також на відтинку Словʼянськ-Лиман.

, а також на відтинку Словʼянськ-Лиман. На напрямку Сіверська ситуація аналогічна – наступальні дії були, проте доказів просування немає.

ситуація аналогічна – наступальні дії були, проте доказів просування немає. Натомість українські сили мають локальний успіх: за оприлюдненими 7 грудня геолокаційними матеріалами, ЗСУ нещодавно покращили позиції на північному заході Іванопілля в тактичному районі між Костянтинівкою та Дружківкою .

. На Добропільському напрямку російські штурми 7 грудня також не привели до змін на мапі.

російські штурми 7 грудня також не привели до змін на мапі. Під Покровськом ворог діяв особливо активно – атаки фіксувалися поблизу Гришина, Родинського, у бік Білицького, а також поблизу Червоного Лиману, Новоекономічного, в районі та околицях Мирнограда, а також біля Котлиного, Удачного та в напрямку Молодецького. Жоден із цих штурмів не мав результату.

ворог діяв особливо активно – атаки фіксувалися поблизу Гришина, Родинського, у бік Білицького, а також поблизу Червоного Лиману, Новоекономічного, в районі та околицях Мирнограда, а також біля Котлиного, Удачного та в напрямку Молодецького. Жоден із цих штурмів не мав результату. На Новопавлівському та Олександрівському напрямках картина така сама – бої тривали, але підтверджених зрушень немає.

картина така сама – бої тривали, але підтверджених зрушень немає. На Гуляйпільській ділянці фронту російські підрозділи мають мінімальне просування: геолокація, опублікована 7 грудня, вказує на їхню недавню появу на східних околицях Добропілля.

фронту російські підрозділи мають мінімальне просування: геолокація, опублікована 7 грудня, вказує на їхню недавню появу на східних околицях Добропілля. У західній частині Запорізької області Росія продовжувала наступальні дії, однак без успіху.

Росія продовжувала наступальні дії, однак без успіху. На Херсонському напрямку ворог здійснював обмежені дії на суші, але й тут просування не зафіксовано.

