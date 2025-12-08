Украинские силы продвинулись в тактическом районе между Константиновкой и Дружковкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Как изменилась линия фронта в Украине?
- Ни украинская, ни российская сторона не заявляли о какой-либо активности наземных подразделений на севере Сумщины.
- На севере Харьковской области российские силы продолжили попытки наступления, однако никаких подтвержденных изменений линии фронта не произошло.
- Подобная ситуация наблюдалась и на Купянском направлении: российские войска действовали сразу на нескольких участках – возле Купянска, Соболевки, Петропавловки и Песчаного – но результатов не достигли.
- Без успеха завершились и их атаки в районе Боровой, а также на участке Славянск-Лиман.
- На направлении Северска ситуация аналогичная – наступательные действия были, однако доказательств продвижения нет.
- Зато украинские силы имеют локальный успех: по обнародованным 7 декабря геолокационным материалам, ВСУ недавно улучшили позиции на северо-западе Иванополья в тактическом районе между Константиновкой и Дружковкой.
- На Добропольском направлении российские штурмы 7 декабря также не привели к изменениям на карте.
- Под Покровском враг действовал особенно активно – атаки фиксировались вблизи Гришина, Родинского, в сторону Белицкого, а также вблизи Красного Лимана, Новоэкономического, в районе и окрестностях Мирнограда, а также у Котлиного, Удачного и в направлении Молодецкого. Ни один из этих штурмов не имел результата.
- На Новопавловском и Александровском направлениях картина такая же – бои продолжались, но подтвержденных сдвигов нет.
- На Гуляйпольском участке фронта российские подразделения имеют минимальное продвижение: геолокация, опубликованная 7 декабря, указывает на их недавнее появление на восточных окраинах Доброполья.
- В западной части Запорожской области Россия продолжала наступательные действия, однако без успеха.
- На Херсонском направлении враг осуществлял ограниченные действия на суше, но и здесь продвижение не зафиксировано.
Карты ISW
Что об изменениях на фронте говорят в DeepState?
Проект Deep State выложил обновленную карту фронта. По данным аналитиков, россияне имеют продвижение на Константиновском и Покровском направлениях.
Днем 7 декабря Deep State писали, что враг продвинулся вблизи Ямполя и Солодкого.
На Покровском направлении было 46 штурмов – "традиционно" больше всего. Об этом сообщили в Генштабе.