Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 810 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 8 грудня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб;
- танків – 11 403 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 689 (+1);
- артилерійських систем – 34 917 (+10);
- РСЗВ – 1 562 (+0);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 431 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530);
- крилатих ракет – 4 058 (+4);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 182 (+47);
- спеціальної техніки – 4 018 (+3).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Останні новини про втрати окупантів
2 грудня дрони знищили не менше двох резервуарів з паливом на Лівенській нафтобазі в Орловській області. Варто зауважити, що кожен резервуар на нафтобазі в Лівнах здатний вміщувати до 2000 кубічних метрів палива.
Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили групу російських військових у Яровій на Донеччині, коли ворог намагався використати погодні умови та просочитися до міста. Серед трьох ліквідованих окупантів був африканець із позивним "Малік".
У Херсонській області ГУР МОУ та місцевий Рух опору підірвали автомобіль, унаслідок чого загинуло двоє загарбників. Вони належали до76-ї десантно-штурмової дивізії, що "відзначилася" воєнними злочинами.