Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 810 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 8 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб;

танків – 11 403 (+2);

бойових броньованих машин – 23 689 (+1);

артилерійських систем – 34 917 (+10);

РСЗВ – 1 562 (+0);

засобів ППО – 1 253 (+0);

літаків – 431 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530);

крилатих ракет – 4 058 (+4);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 182 (+47);

спеціальної техніки – 4 018 (+3).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Останні новини про втрати окупантів