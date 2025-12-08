Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 810 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 8 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб;
  • танків – 11 403 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 689 (+1);
  • артилерійських систем – 34 917 (+10);
  • РСЗВ – 1 562 (+0);
  • засобів ППО – 1 253 (+0);
  • літаків – 431 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530);
  • крилатих ракет – 4 058 (+4);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 182 (+47);
  • спеціальної техніки – 4 018 (+3).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Останні новини про втрати окупантів

  • 2 грудня дрони знищили не менше двох резервуарів з паливом на Лівенській нафтобазі в Орловській області. Варто зауважити, що кожен резервуар на нафтобазі в Лівнах здатний вміщувати до 2000 кубічних метрів палива.

  • Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили групу російських військових у Яровій на Донеччині, коли ворог намагався використати погодні умови та просочитися до міста. Серед трьох ліквідованих окупантів був африканець із позивним "Малік".

  • У Херсонській області ГУР МОУ та місцевий Рух опору підірвали автомобіль, унаслідок чого загинуло двоє загарбників. Вони належали до76-ї десантно-штурмової дивізії, що "відзначилася" воєнними злочинами.