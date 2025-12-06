Про це інформує 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

Що відомо про ліквідацію окупантів?

У Херсонській області в День ЗСУ, 6 грудня, відбулася операція Департаменту активних дій ГУР МО України та місцевого Руху опору. Під час неї було підірвано авто російських військових. Внаслідок цього знищено двох окупантів.

За даними розвідки, ліквідовані росіяни належали до 76-ї десантно-штурмової дивізії армії Росії. Цей підрозділ, як зазначається, вчиняв тяжкі воєнні злочини на війні Росії проти України.

Зокрема йдеться про злочини під час окупації Київщини, а саме Бучі у 2022 році, та на інших напрямках фронту.

