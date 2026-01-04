Він зазначив, що багато людей писали йому послання, ніби він "загинув". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм Капустіна.

Якою стала перша заява Капустіна після операції ГУР?

Він підтвердив, що інсценування його смерті стало абсолютним успіхом для ГУР. Водночас він вибачився, якщо зіпсував комусь новорічні свята поганими новинами про свою "загибель".

Вам не повинно бути соромно чи ніяково за ваші слова чи акції пам'яті, адже все це було зроблено щиро! Я бачив графіті з Німеччини, вуличні акції з Італії та Болгарії, відео та пости друзів та соратників зі США, Австралії, Швеції, Чехії… Я всім вам дуже вдячний і зворушений вашим ставленням,

– каже Капустін.

Він додав, що у 2026 році може статися ще багато цікавого та анонсував "запізнілі новорічні подарунки" від нього особисто.

У ГУР розповіли деталі спецоперації зі збереження життя Дениса Капустіна