Про це Трамп сказав під час підписання указів у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Як Трамп оцінює шанс на мирне врегулювання між Україною та Росією?

Відповідаючи на запитання про перспективи переговорів між Києвом і Москвою без безпосередньої участі США, Трамп наголосив, що шанс на успіх залишається.

Шанс на успіх є,

– заявив він.

Президент США додав, що має досвід завершення восьми воєн, однак у цьому випадку ситуацію ускладнює особиста неприязнь між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Водночас Трамп вважає, що сторони поступово наближаються до врегулювання.

Він знову згадав про великі втрати у війні та підкреслив своє прагнення зупинити кровопролиття.

"Гадаю, в нас є гарний шанс на угоду", – сказав Трамп.

Що відомо про наступний раунд мирних переговорів?