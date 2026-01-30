Про це Трамп сказав під час підписання указів у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".
Як Трамп оцінює шанс на мирне врегулювання між Україною та Росією?
Відповідаючи на запитання про перспективи переговорів між Києвом і Москвою без безпосередньої участі США, Трамп наголосив, що шанс на успіх залишається.
Шанс на успіх є,
– заявив він.
Президент США додав, що має досвід завершення восьми воєн, однак у цьому випадку ситуацію ускладнює особиста неприязнь між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Водночас Трамп вважає, що сторони поступово наближаються до врегулювання.
Він знову згадав про великі втрати у війні та підкреслив своє прагнення зупинити кровопролиття.
"Гадаю, в нас є гарний шанс на угоду", – сказав Трамп.
Що відомо про наступний раунд мирних переговорів?
Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні запланований на 1 лютого в Абу-Дабі і може тривати до двох днів, заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
На другому раунді переговорів в Абу-Дабі не будуть присутні американські представники Віткофф і Кушнер. Їм на заміну можуть прийти інші чиновники.
Також стало відомо, що Україна підпише з США мирний план, який складається з 20 пунктів, які також підпишуть угоду окремо з Росією. Обраний формат підписання угоди з посередником через низку причин.