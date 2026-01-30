Росія продовжує великі втрати на фронті, що робить перемовини ще більш нагальними. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

Що сказав американський посадовець?

Вітакер підкреслив, що територіальне питання є ключовим чинником розбіжностей між Україною та Росією і що незабаром стане зрозуміло, чи вдасться сторонам дійти згоди.

Посол США при НАТО посилався на слова спецпосланця США Стівa Віткоффа та наголосив, що перемовини будуть надзвичайно складними, але є зусилля для досягнення миру.

Він також звернув увагу на величезні втрати особового складу з обох боків війни, які продовжуються, включно з тисячами солдатів загиблих щодня.

Крім того, Вітакер заявив, що "Дональд Трамп – єдиний лідер, здатний привести Росію та Україну до столу переговорів на завершальних етапах. Ми завжди знали, що ці переговори будуть складними, і ця адміністрація прагне припинити кровопролиття".

Мирний план для України: останні новини